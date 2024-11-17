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    Пике: На тактическом и стратегическом уровнях Гвардиола гений

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    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике похвалил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Он отметил, что тренер прекрасно умеет мотивировать своих подопечных.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я думаю, что на тактическом и стратегическом уровне он гений, он умеет читать игру, предсказывать, чем она закончится, он даёт тебе все необходимые инструменты, чтобы иметь возможность контратаковать или защищаться.

    В передаче мотивационного послания ему нет равных, и он умудряется удерживать внимание группы на высоком и постоянном уровне даже на протяжении нескольких лет. Это было очень сложно в раздевалке такого высокого уровня, которая выиграла так много», — приводит слова Пике Corriere dello Sport.

    Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.

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