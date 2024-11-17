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    Непомнящий: У Батракова нет слабых мест

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    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «У него просто нет слабых мест. Это не очень правильная оценка, но он хорош во всём: он делает сумасшедший объём, качественно работает с мячом, не теряя его. Так двигать мяч вперёд мало кому удаётся, он отдаёт почти все передачи вперёд. Мне кажется, у него великолепный характер, и слава его родителям и тренерам, которые с ним работали.

    К нему не придраться, у него нет недостатков», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне на счету 19-летнего Батраков 23 матча 13 голов и девять результативных передач.

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