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    ESPN: Фернандеш — самый ценный игрок «МЮ», Магуайр лишь 14-й

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    Издание ESPN составило список самых ценных игроков «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»
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    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»

    Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне по версии ESPN:

    • 1. Бруну Фернандеш

    • 2. Андре Онана

    • 3. Кобби Майну

    • 4. Диогу Дало

    • 5. Лисандро Мартинес

    • 6. Алехандро Гарначо

    • 7. Нуссайр Мазрауи

    • 8. Расмус Хейлунн

    • 9. Маркус Рашфорд

    • 10. Маттейс де Лигт

    • 11. Каземиро

    • 12. Кристиан Эриксен

    • 13. Джошуа Зиркзее

    • 14. Гарри Магуайр

    • 15. Амад Диалло

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