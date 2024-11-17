ESPN: Фернандеш — самый ценный игрок «МЮ», Магуайр лишь 14-й

Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
Топ-15 самых ценных футболистов «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне по версии ESPN:
- 1. Бруну Фернандеш
- 2. Андре Онана
- 3. Кобби Майну
- 4. Диогу Дало
- 5. Лисандро Мартинес
- 6. Алехандро Гарначо
- 7. Нуссайр Мазрауи
- 8. Расмус Хейлунн
- 9. Маркус Рашфорд
- 10. Маттейс де Лигт
- 11. Каземиро
- 12. Кристиан Эриксен
- 13. Джошуа Зиркзее
- 14. Гарри Магуайр
- 15. Амад Диалло
После 11-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 15-ю очками в активе.