ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагСборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг?
  • 14:34
    • Дивеев, Обляков и Чалов покинули расположение сборной России
  • 13:33
    • Чалов не сыграет за сборную России в матче с Сирией
    Все новости спорта

    Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Руководство «Барселоны» хочет расстаться с защитником Андреасом Кристенсеном. Об этом сообщает Relevo.

    Андреас Кристенсен — защитник «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреас Кристенсен — защитник «Барселоны»

    Стало известно, что Кристенсен больше не входит в планы «сине-гранатовых». Игроком интересуются клубы из английской Премьер-лиги.

    Напомним, что действующее соглашение защитника с «Барселоной» рассчитано до лета 2026-го года. Кристенсен пополнил состав «сине-гранатовых» в 2022-м году на правах свободного агента.

  • «У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов
  • Эксклюзивное интервью с наставником «Родины» и одним из самых интересных молодых тренеров Первой лиги
  • 14/11/2024

    • В нынешнем сезоне защитник провел за «Барселону» только 1 матч в рамках испанской Примеры и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» продолжит свою победную серию?
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
  • Норвегия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пора Франции подтверждать свой класс
  • Италия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Израиль — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры