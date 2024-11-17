Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в АПЛ

Руководствохочет расстаться с защитником. Об этом сообщает Relevo

Стало известно, что Кристенсен больше не входит в планы «сине-гранатовых». Игроком интересуются клубы из английской Премьер-лиги.

Напомним, что действующее соглашение защитника с «Барселоной» рассчитано до лета 2026-го года. Кристенсен пополнил состав «сине-гранатовых» в 2022-м году на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Барселону» только 1 матч в рамках испанской Примеры и не отметился результативными действиями.