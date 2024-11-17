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    Аморим определился, кто войдет в его тренерский штаб в «Манчестер Юнайтед»

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    Английский «Манчестер Юнайтед» сообщил, что в тренерский штаб нового наставника Рубена Аморима войдут пять тренеров, с которыми специалист работал в «Спортинге».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    Новым помощником главного тренера станет 29-летний Карлос Фернандес, который уже работал на этой должности с Аморимом в «Спортинге»; тренером вратарей — Хорхе Виталь; тренером основной команды — Аделио Кандидо; тренером первой команды — Эмануэль Ферро, который тренировал Аморима в «Бенфике»; тренером по физической подготовке — Паулу Баррейра, который ранее работал в «Арсенале» и «Ливерпуле». Стоит отметить, что свои посты сохраняют тренеры первой команды Даррен Флетчер и Андреас Георгсон, а также помощник тренера вратарей Крейг Моусон.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» 24 ноября в рамках АПЛ сразится с «Ипсвичем».

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