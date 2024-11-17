Аморим определился, кто войдет в его тренерский штаб в «Манчестер Юнайтед»

Английскийсообщил, что в тренерский штаб нового наставникавойдут пять тренеров, с которыми специалист работал в «Спортинге».

Новым помощником главного тренера станет 29-летний Карлос Фернандес, который уже работал на этой должности с Аморимом в «Спортинге»; тренером вратарей — Хорхе Виталь; тренером основной команды — Аделио Кандидо; тренером первой команды — Эмануэль Ферро, который тренировал Аморима в «Бенфике»; тренером по физической подготовке — Паулу Баррейра, который ранее работал в «Арсенале» и «Ливерпуле». Стоит отметить, что свои посты сохраняют тренеры первой команды Даррен Флетчер и Андреас Георгсон, а также помощник тренера вратарей Крейг Моусон.

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