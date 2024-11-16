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    Зарема: У «Зенита» матч еврокубкового уровня, а у «Спартака» снова выходные?

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз раскритиковала руководство московского клуба.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    На этот раз Салихова возмущена тем, что «Спартак», в отличие от «Зенита», не нашел соперника для товарищеского матча во время ноябрьской паузы.

    «Зенит» в пятницу, 15 ноября, провел товарищескую игру с турецким «Фенербахче» (1:2).

    «У "Зенита" тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у "Спартака" Станковича что? Снова выходные? Руководство "Спартака" и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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