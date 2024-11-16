Радимов дал совет Соболеву

Бывший футболист «Зенита»рассказал по поводу адаптации нападающегов петербургской команде.

«Заметно, что Соболев неуютно себя чувствует в "Зените". Хочется его поддержать. Видно, что над ним довлеет серия без забитых мячей. Но это переламывается только через работу. Ему надо абстрагироваться от всех этих посторонних дел и стычек на поле, сконцентрироваться на том, чтобы забивать мячи и участвовать в атаках "Зенита".

Таких примеров очень много. Ему надо не забивать этим голову», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Нынешний контракт Соболева с «Зенитом» истекает в 2027 году.