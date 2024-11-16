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    Радимов дал совет Соболеву

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал по поводу адаптации нападающего Александра Соболева в петербургской команде.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Заметно, что Соболев неуютно себя чувствует в "Зените". Хочется его поддержать. Видно, что над ним довлеет серия без забитых мячей. Но это переламывается только через работу. Ему надо абстрагироваться от всех этих посторонних дел и стычек на поле, сконцентрироваться на том, чтобы забивать мячи и участвовать в атаках "Зенита".

    Таких примеров очень много. Ему надо не забивать этим голову», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

    Нынешний контракт Соболева с «Зенитом» истекает в 2027 году.

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