Непомнящий — про Батракова: У него просто нет слабых мест

Известный тренерподелился мнением об игре полузащитникав нынешнем сезоне.

«У него просто нет слабых мест. Это не очень правильная оценка, но он хорош во всём: он делает сумасшедший объём, качественно работает с мячом, не теряя его. Так двигать мяч вперёд мало кому удаётся, он отдаёт почти все передачи вперёд.

Мне кажется, у него великолепный характер, и слава его родителям и тренерам, которые с ним работали. К нему не придраться, у него нет недостатков», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 14 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 10 голов и сделал 6 голевых передачи.