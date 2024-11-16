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    Непомнящий — про Батракова: У него просто нет слабых мест

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    Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «У него просто нет слабых мест. Это не очень правильная оценка, но он хорош во всём: он делает сумасшедший объём, качественно работает с мячом, не теряя его. Так двигать мяч вперёд мало кому удаётся, он отдаёт почти все передачи вперёд.

    Мне кажется, у него великолепный характер, и слава его родителям и тренерам, которые с ним работали. К нему не придраться, у него нет недостатков», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

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    • В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 14 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 10 голов и сделал 6 голевых передачи.

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