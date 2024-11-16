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    Аморим: Я выступлю против всех, чтобы защитить игроков «Манчестер Юнайтед»

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    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о своих главных целях в команде.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Я сделаю все для команды. Если понадобится, то встану против всех, чтобы защитить своих игроков. Это ключевой момент для меня. Я постараюсь сделать всё, чтобы вернуть клуб на его законное место. Сделаю всё, чтобы победить», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

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    Напомним, что руководство «Манчестер Юнайтед» подписало контракт со специалистом до лета 2027-го года.

    После 11 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков. Клуб идет 13-м в таблице. Аморим сменил у руля команды Эрика тен Хага.

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