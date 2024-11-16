Аленичев: «Спартаку» надо забыть о Промесе

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что нападающийбольше не сыграет за красно-белых.

Промес до сих пор находится в ОАЭ до решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

В начале сентября Промес стал игроком «Дубай Юнайте», который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

«Давайте откровенно: его нет в команде с прошлой зимы. Какое есть основание для его возвращения? Адвокаты работают, но в "Спартаке" тоже не глупые люди.

Есть ли смысл в его возвращении? Допустим, вернут его в "Спартак", он забьет свои несколько голов, но голова уже будет в другом месте. Надо уже забыть об этом. Болельщики и руководители уже смирились с его отсутствием.

Квинси очень много сделал для "Спартака". У нас тоже был Робсон. Мы его в наше время называли братухой, но это время тоже уже прошло. Давайте уже перевернем страницу дальше», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов может воспользоваться этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

Позже появилась информация, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.