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    Аленичев: «Спартаку» надо забыть о Промесе

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нападающий Квинси Промес больше не сыграет за красно-белых.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Промес до сих пор находится в ОАЭ до решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

    В начале сентября Промес стал игроком «Дубай Юнайте», который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

    «Давайте откровенно: его нет в команде с прошлой зимы. Какое есть основание для его возвращения? Адвокаты работают, но в "Спартаке" тоже не глупые люди.

    Есть ли смысл в его возвращении? Допустим, вернут его в "Спартак", он забьет свои несколько голов, но голова уже будет в другом месте. Надо уже забыть об этом. Болельщики и руководители уже смирились с его отсутствием.

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    • Квинси очень много сделал для "Спартака". У нас тоже был Робсон. Мы его в наше время называли братухой, но это время тоже уже прошло. Давайте уже перевернем страницу дальше», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

    Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов может воспользоваться этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

    Позже появилась информация, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

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