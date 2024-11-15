Хохлов объяснил прогресс «Локомотива» в нынешнем сезоне

Главный тренер молодежной командывысказался об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Тренерскому штабу "Локомотива" и руководству удалось сплотить и объединить ребят идеей. Многие спортсмены получают дополнительную мотивацию, когда многие в них не верят.

Появляется желание доказать скептикам, что они неправы. Вполне возможно, что сказывается отсутствие лишнего давления на старте сезона. Чем меньше внимания, тем лучше», — сказал Хохлов Чемпионату.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 34 очками в активе, отставая от лидерства на 3 балла.