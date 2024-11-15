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    Хохлов объяснил прогресс «Локомотива» в нынешнем сезоне

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    Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Тренерскому штабу "Локомотива" и руководству удалось сплотить и объединить ребят идеей. Многие спортсмены получают дополнительную мотивацию, когда многие в них не верят.

    Появляется желание доказать скептикам, что они неправы. Вполне возможно, что сказывается отсутствие лишнего давления на старте сезона. Чем меньше внимания, тем лучше», — сказал Хохлов Чемпионату.

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