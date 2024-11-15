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    Хохлов: Абаскаль — ноунейм. Кто это? Что это?

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    Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов дал комментарий по поводу работы наставников, которые трудятся в РПЛ.

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Иностранные тренеры в РПЛ? Если это иностранный тренер, то я за таких специалистов по уровню как Спаллетти — двумя руками за них. А если ноунеймы, то против. Поддержу ту армию, которая негативно к этому относится.

    Последний ноунейм? Был Абаскаль. Кто это? Что это? Вы можете представить, что тренер, который особо у нас не работал, не проявил себя, сразу возглавит "Барселону"? Я такого не могу представить и не понимаю, по каким критериям эти люди сюда попадают.

    Есть ли в РПЛ люди готовые тренировать в Европе? Не знаю. Есть Семак, который уже не первый год показывает уровень, есть Карпин, работа которого мне нравится. Но в Европе… Это совсем другая страна, другой менталитет», — цитирует Хохлова Sport24.

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