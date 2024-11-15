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    Караваев: В «Спартак» вряд ли перейду

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев дал комментарий по поводу потенциально возможного перехода в московский «Спартак».

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Нет, в "Спартак" вряд ли. Я просто хочу сказать, что неизвестно, как жизнь сложится. Какая у меня жизнь? Как она у меня будет через два года? Неизвестно, кем стану, кем буду. И тогда, считай, мои слова там будут потом вырезать, но на данный момент нет», — сказал Караваев на Youtube-канале «СБГ Шоу».

    Караваев стал игроком «Зенита» в 2019 году. В текущем сезоне 29-летний Вячеслав провел 17 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться голами или ассистами.

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