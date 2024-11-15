Аморим: Очень горжусь тем, что я тренер «Манчестер Юнайтед»

Главный тренерподелился эмоциями после вступления на новую должность.

«Очень, очень горжусь тем, что я тренер "Манчестер Юнайтед". Это потрясающе — быть здесь.

Я очень взволнован и совершенно расслаблен. Чувствую, что я там, где должен быть. Вот такое чувство», — приводит слова Аморима спортивный журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что руководство «Манчестер Юнайтед» подписало контракт со специалистом до лета 2027-го года. После 11-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице с 15-ю очками в активе.