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    Аморим: Очень горжусь тем, что я тренер «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после вступления на новую должность.

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Очень, очень горжусь тем, что я тренер "Манчестер Юнайтед". Это потрясающе — быть здесь.

    Я очень взволнован и совершенно расслаблен. Чувствую, что я там, где должен быть. Вот такое чувство», — приводит слова Аморима спортивный журналист Бен Джейкобс.

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    • Напомним, что руководство «Манчестер Юнайтед» подписало контракт со специалистом до лета 2027-го года. После 11-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

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