Салах: Хочу выиграть все

Лидер английского «Ливерпуля»рассказал, какие поставил перед собой цели на этот сезон.

«Выиграть все. Я так усердно работаю каждый день, поэтому мне ненавистна мысль, что кто-то считает нас аутсайдерами. Нет, у нас невероятная команда, одна из лучших в мире.

На каждой позиции можно найти футболистов, входящих в тройку лучших в мире. Этот город и этот клуб всегда должны бороться за всё», — сказал Салах в видео на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».

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В этом сезоне Салах провел за мерсисайдцев 17 матчей, забил 10 мячей и сделал 10 ассистов. Его контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года и пока стороны не могут договориться о его продлении.