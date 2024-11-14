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    Комбаров: Слежу за Промесом, иногда переписываемся

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    Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу возвращения на поле форварда Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Слежу за Промесом. Подписаны друг на друга, телефоны есть. Иногда переписываемся. Конечно, когда увидел, что он вышел на поле за профессиональный клуб, я за него обрадовался, но ничего не писал.

    Можно рассуждать сколько угодно, есть или нет хотя бы маленький шанс, что Промес вернётся. Я не знаю. Но то, что он вернулся на футбольное поле, — это уже радует», — сказал Комбаров «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас Квинси защищает цвета клуба «Дубай Юнайтед».

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