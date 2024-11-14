ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп Соколинский«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов
  • 20:22
    • Браташ уволен с поста главного тренера «Лады»
    Все новости спорта

    Глушаков считает, что у «Спартака» еще есть шансы на чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне. Бывший футболист также рассказал о перспективах клуба в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    «Итоги первого круга РПЛ? Особых сюрпризов нет. "Краснодар" хорошо и уверенно играет. А так каждый клуб выступает с переменным успехом. Удивляет ли то, что "Зенит" не находится на первом месте? Нет. В прошлом году было то же самое. Так что чемпионат интересный. Борьба обостряется.

    Как оценю шансы на смену чемпионства? Еще целый круг впереди, поэтому тяжело об этом рассуждать. Но я бы не удивился этому. "Краснодар" больше заслуживает чемпионства в этом году. В команду пришла пара хороших игроков, "быки" усилились. Скамейка стала больше.

  • Ветер перемен. Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
  • Период работы португальца в столичном клубе оставил целый ряд вопросов
  • Сегодня

    • Впечатление от игры "Спартака"? Начали чемпионат не очень хорошо, что в последних матчах пошли победы, результаты улучшились. Хотя и поражения тоже случаются. Есть ли еще шансы на золото? Есть», — цитирует Глушакова издание Евро-Футбол.Ру.

    После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе, отставая от 3-ки лидеров на 6 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Израиля нет ни единого шанса набрать очки в предстоящем матче
  • Франция — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Медведев шокирует Синнера?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Матч жизни для Бельгии. Смогут ли хозяева одержать важнейшую победу?
  • Бельгия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Греция — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры