Глушаков считает, что у «Спартака» еще есть шансы на чемпионство

Экс-полузащитниквысказался об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне. Бывший футболист также рассказал о перспективах клуба в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Итоги первого круга РПЛ? Особых сюрпризов нет. "Краснодар" хорошо и уверенно играет. А так каждый клуб выступает с переменным успехом. Удивляет ли то, что "Зенит" не находится на первом месте? Нет. В прошлом году было то же самое. Так что чемпионат интересный. Борьба обостряется.

Как оценю шансы на смену чемпионства? Еще целый круг впереди, поэтому тяжело об этом рассуждать. Но я бы не удивился этому. "Краснодар" больше заслуживает чемпионства в этом году. В команду пришла пара хороших игроков, "быки" усилились. Скамейка стала больше.

Впечатление от игры "Спартака"? Начали чемпионат не очень хорошо, что в последних матчах пошли победы, результаты улучшились. Хотя и поражения тоже случаются. Есть ли еще шансы на золото? Есть», — цитирует Глушакова издание Евро-Футбол.Ру.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе, отставая от 3-ки лидеров на 6 баллов.