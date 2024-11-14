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    Тарханов: Дивеев — лучший игрок ЦСКА в первом круге

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    Экс-главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов назвал защитника Игоря Дивеева лучшим в составе армейцев в первой части сезона в РПЛ.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Дивеев — лучший в составе ЦСКА после первого круга РПЛ. Он хорошо играет в обороне, разгоняет атаку и забивает со стандартов. Ну а также наравне с Акинфеевым сыграл все матчи в РПЛ без замен. Игорь молодец, он хорошо подготовил себя. Хорошая игра после двух тяжёлых травм — очень значимо для Дивеева.

    Некоторым футболистам после таких повреждений нужно какое-то время для восстановления и адаптации. А Игорь сразу включился в игру после травмы», — сказал Тарханов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 15 матчах этого сезона Дивеев забил пять мячей.

    В нынешнем сезоне РПЛ Дивеев принял участие в 15 матчах, в которых он отметился пятью голами.

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