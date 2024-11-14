Тарханов: Дивеев — лучший игрок ЦСКА в первом круге

Игорь Дивеев Фото: globallookpress.com
«Дивеев — лучший в составе ЦСКА после первого круга РПЛ. Он хорошо играет в обороне, разгоняет атаку и забивает со стандартов. Ну а также наравне с Акинфеевым сыграл все матчи в РПЛ без замен. Игорь молодец, он хорошо подготовил себя. Хорошая игра после двух тяжёлых травм — очень значимо для Дивеева.
Некоторым футболистам после таких повреждений нужно какое-то время для восстановления и адаптации. А Игорь сразу включился в игру после травмы», — сказал Тарханов «Чемпионату».
В 15 матчах этого сезона Дивеев забил пять мячей.
В нынешнем сезоне РПЛ Дивеев принял участие в 15 матчах, в которых он отметился пятью голами.