Тарханов: Дивеев — лучший игрок ЦСКА в первом круге

Экс-главный тренер московского ЦСКАназвал защитникалучшим в составе армейцев в первой части сезона в РПЛ.

«Дивеев — лучший в составе ЦСКА после первого круга РПЛ. Он хорошо играет в обороне, разгоняет атаку и забивает со стандартов. Ну а также наравне с Акинфеевым сыграл все матчи в РПЛ без замен. Игорь молодец, он хорошо подготовил себя. Хорошая игра после двух тяжёлых травм — очень значимо для Дивеева.

Некоторым футболистам после таких повреждений нужно какое-то время для восстановления и адаптации. А Игорь сразу включился в игру после травмы», — сказал Тарханов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В 15 матчах этого сезона Дивеев забил пять мячей.

В нынешнем сезоне РПЛ Дивеев принял участие в 15 матчах, в которых он отметился пятью голами.