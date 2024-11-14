Аршавин прокомментировал работу Станковича

Бывший футболист «Зенита»оценил работу. По его мнению, сейчас «Спартак» играет средне.

«В некоторых важных матчах Деян Станкович делал ошибки. Он выставлял сомнительных игроков. В матчах с "Краснодаром" и "Локомотивом", мне кажется, то построение, которое выбирал Станкович, повлияло на результат.

В целом аура неплохая, его лучше воспринимают болельщики, он был на суперуровне как игрок. "Спартак" — топ‑клуб, но играет средне. Сейчас они занимают место, которое заслуживают по игре. Но с "Зенитом" сыграли здорово — мало позволили сделать сопернику», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 15 игр.