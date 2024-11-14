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    Аршавин прокомментировал работу Станковича

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу Деяна Станковича. По его мнению, сейчас «Спартак» играет средне.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «В некоторых важных матчах Деян Станкович делал ошибки. Он выставлял сомнительных игроков. В матчах с "Краснодаром" и "Локомотивом", мне кажется, то построение, которое выбирал Станкович, повлияло на результат.

    В целом аура неплохая, его лучше воспринимают болельщики, он был на суперуровне как игрок. "Спартак" — топ‑клуб, но играет средне. Сейчас они занимают место, которое заслуживают по игре. Но с "Зенитом" сыграли здорово — мало позволили сделать сопернику», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 15 игр.

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