СМИ назвали причину увольнения Амарала из «Спартака»

Стало известно, почемурешил прекратить сотрудничество с

Амарал с конца 2023 по ноябрь 204 года занимал должность спортивного директора «Спартака».

По информации «РБК-Спор», руководство «Спартака» было недовольно стратегией Амарала на зимнее трансферное окно.

В клубе не понравился подготовленный португальцем список потенциальных новичков команды.

Кроме того, отмечается, интересные варианты все-таки были, но Амарал якобы не подготовил почву для переговоров, из-за чего многие игроки не были в курсе об интересе со стороны «Спартака».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.