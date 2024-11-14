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    СМИ назвали причину увольнения Амарала из «Спартака»

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    Стало известно, почему «Спартак» решил прекратить сотрудничество с Томашем Амаралом.

    Томаш Амарал
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    Томаш Амарал

    Амарал с конца 2023 по ноябрь 204 года занимал должность спортивного директора «Спартака».

    По информации «РБК-Спор», руководство «Спартака» было недовольно стратегией Амарала на зимнее трансферное окно.

    В клубе не понравился подготовленный португальцем список потенциальных новичков команды.

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    • Кроме того, отмечается, интересные варианты все-таки были, но Амарал якобы не подготовил почву для переговоров, из-за чего многие игроки не были в курсе об интересе со стороны «Спартака».

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.

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