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    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
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    Семак: Яркое начало сезона связываю с игрой и результативностью Глушенкова

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что летом ему пришлось форсировать подготовку команды, чтобы выиграть Суперкубок России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Такого насчет Суперкубка не слышал. Форсировать подготовку ради него никто не сбирался. А яркое начало сезона связываю с игрой и результативностью Максима Глушенкова.

    В целом же первый круг ровно прошли. И показали второй результат за семь лет по очкам. Несмотря на травмы и перестановки, к которым они приводили.

    Да, было поражение от "Краснодара", его могло и не быть. Могли выиграть и мы, хотя скорее ничейная игра была. Но удача улыбнулась не нам — такие матчи тоже бывают.

    Работать же всегда есть над чем. Над качеством, взаимодействиями, другими элементами. А ожидания в отношении "Зенита" — они всегда большие.

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    • С другой стороны больших изменений в стартовом составе у нас не было — огромных приобретений уровня Халка. Остальные команды в свою очередь подтянулись. Но мы в любом случае стараемся радовать болельщиков хорошей игрой. По набору [очков] пока идем нормально, но вся борьба еще впереди», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Глушенков провел в РПЛ семь матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

    «Зенит» занимает второе место в РПЛ после 15-ти туров.

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