Семак: Яркое начало сезона связываю с игрой и результативностью Глушенкова

Главный тренер «Зенита»прокомментировал слухи о том, что летом ему пришлось форсировать подготовку команды, чтобы выиграть Суперкубок России.

«Такого насчет Суперкубка не слышал. Форсировать подготовку ради него никто не сбирался. А яркое начало сезона связываю с игрой и результативностью Максима Глушенкова.

В целом же первый круг ровно прошли. И показали второй результат за семь лет по очкам. Несмотря на травмы и перестановки, к которым они приводили.

Да, было поражение от "Краснодара", его могло и не быть. Могли выиграть и мы, хотя скорее ничейная игра была. Но удача улыбнулась не нам — такие матчи тоже бывают.

Работать же всегда есть над чем. Над качеством, взаимодействиями, другими элементами. А ожидания в отношении "Зенита" — они всегда большие.

С другой стороны больших изменений в стартовом составе у нас не было — огромных приобретений уровня Халка. Остальные команды в свою очередь подтянулись. Но мы в любом случае стараемся радовать болельщиков хорошей игрой. По набору [очков] пока идем нормально, но вся борьба еще впереди», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В текущем сезоне Глушенков провел в РПЛ семь матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ после 15-ти туров.