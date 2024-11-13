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    Родригао: «Зенит» проводит хороший сезон

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    Защитник «Зенита» Родригао высказался о том, как складывается нынешний сезон для команды.

    Родригао
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    Родригао

    Сине-бело-голубые на одно очко отстают от лидирующего «Краснодара». Ранее клуб в 15-м туре в гостях одолел «Ахмат» (2:1).

    «Я думаю, что мы проводим хороший сезон, хорошо сыграли первый кубковый матч в плей-офф, идем близко к лидеру в турнирной таблице чемпионата. Конечно же, мы все понимаем, что это не то место, на котором мы хотим и должны быть, и сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть первую строчку.

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    Повторюсь, мне кажется, мы проводим хороший сезон прямо сейчас и не думаем на много шагов вперед. Идем от матча к матчу, наша задача набирать очки и побеждать в каждой игре. Мы все для этого делаем, всегда будем делать, и я думаю, что мое мнение разделяют все партнеры по команде. Как и всегда, как и в любой другой год, в любой другой сезон, у "Зенита" только одна цель — это быть первым», — цитирует Родригао сайт клуба.

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