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    Родри: Продление контракта с «Манчестер Сити» сейчас не в приоритете

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что пока не общался с клубом по поводу нового контракта.

    Родри
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    Родри

    Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года.

    «Мы даже не начинали обсуждать новый контракт. Я травмирован.

    Продление контракта с "Манчестер Сити" сейчас не в приоритете. Я хочу восстановиться как можно быстрее и сфокусирован на этом. А там посмотрим», — приводит слова испанского футболиста журналист Фабрицио Романо.

    Родри может пропустить оставшуюся часть сезона из-за серьезной травмы колена.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родри в 130 миллионов евро.

    Напомним, Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024.

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