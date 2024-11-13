Родри: Продление контракта с «Манчестер Сити» сейчас не в приоритете

Полузащитник «Манчестер Сити»признался, что пока не общался с клубом по поводу нового контракта.

Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года.

«Мы даже не начинали обсуждать новый контракт. Я травмирован.

Продление контракта с "Манчестер Сити" сейчас не в приоритете. Я хочу восстановиться как можно быстрее и сфокусирован на этом. А там посмотрим», — приводит слова испанского футболиста журналист Фабрицио Романо.

Родри может пропустить оставшуюся часть сезона из-за серьезной травмы колена.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родри в 130 миллионов евро.

Напомним, Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024.