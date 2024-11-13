Родри: Продление контракта с «Манчестер Сити» сейчас не в приоритете

Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года.
«Мы даже не начинали обсуждать новый контракт. Я травмирован.
Продление контракта с "Манчестер Сити" сейчас не в приоритете. Я хочу восстановиться как можно быстрее и сфокусирован на этом. А там посмотрим», — приводит слова испанского футболиста журналист Фабрицио Романо.
Родри может пропустить оставшуюся часть сезона из-за серьезной травмы колена.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родри в 130 миллионов евро.
Напомним, Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024.