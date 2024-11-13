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    Руководство «Юнайтед» Дубай оценило игру Промеса

    Футбол Спартак
    Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану поделился впечатлением от игры голландца Квинси Промеса за новый клуб.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Мы очень рады, что Квинси отлично начал в нашей команде, три матча — три мяча. В первых двух играх он забил победные голы. В последнем матче мы не так хорошо сыграли, проиграли лидерам. Что касается формы, то всей команде есть куда расти.

    Сейчас у нас двухнедельная пауза на сборные, поэтому есть время набрать еще лучшую форму. Нужно во всех следующих играх забивать и набирать очки. Очень надеемся, что Квинси еще ярче будет выглядеть, как и вся команда, на поле», — сказал Чебану «СЭ».

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    Летом Промес покинул «Спартак» в качестве свободного агента. В начале сентября он заключил контракт с командой из ОАЭ «Юнайтед». Всего за нее провел три матча и забил три мяча.

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