«Барселона» подготовила новые контракты для Гави и Педри

в ближайшее время может объявить о продлении контрактов с полузащитниками

Действующие контракты Гави и Педри с каталонским клубом рассчитаны до июня 2026 года.

По информации Diario SPORT, «Барселона» предложит обоим футболистам продлить соглашения до конца сезона-2028/2029.

Также отмечается, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик надеется, что это произойдет как можно раньше. Немец считает Гави и Педри важной частью спортивного проекта «Барсы».

«Барселона» занимает первое место в таблице испанской Ла Лиги после 13-ти туров.