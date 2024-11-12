Шикунов: Барко является лучшим футболистом «Спартака» в этом сезоне

Бывший спортивный директорназвал лучшего футболиста «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Барко является лучшим футболистом "Спартака" в этом сезоне. Он пришёл в новую команду, а все говорили: "Кто это? Почему такая сумма?" Но он сразу же в первом матче забил "Химкам" потрясающий штрафной, а потом у него пошло. Такое бывает.

А пришёл бедненький Угальде зимой и за 10 матчей забил всего один мяч. Все начали кричать: "Кто это? Откуда он приехал? Куда потратили деньги? Он этого не стоит!" Но его прорвало в этом сезоне. У кого-то идёт сразу, а у кого-то — со временем. Барко является открытием этого сезона РПЛ», — сказал Шикунов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Барко провел за «Спартак» 14 матчей в рамках российской Премьер-лиге, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.