Источник: «Ливерпуль» и Салах не могут договориться об условиях нового контракта

не может договориться с нападающимо подписании нового контракта.

Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта, но на данном этапе они очень далеки от заключения соглашения.

Источник также отмечает, что у Салаха уже есть много предложений от клубов из Саудовской Аравии и Европы.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 11 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.