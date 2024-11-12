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    Источник: «Ливерпуль» и Салах не могут договориться об условиях нового контракта

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    «Ливерпуль» не может договориться с нападающим Мохамедом Салахом о подписании нового контракта.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта, но на данном этапе они очень далеки от заключения соглашения.

    Источник также отмечает, что у Салаха уже есть много предложений от клубов из Саудовской Аравии и Европы.

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    • Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 11 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

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