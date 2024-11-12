Парфенов высказался об игре «Спартака» в этом сезоне

Известный тренероценил игру московскогов этом сезоне.

«Оценивать полсезона в исполнении "Спартака" должны тренер, руководство клуба и вы, журналисты. Что мне можно оценить? Я же не нахожусь внутри и не знаю тонкостей, с чем сталкивалась команда и как готовилась. Лучше, чем главный тренер и руководство, никто не ответит. Но мы болеем за команду и всегда хотим, чтобы она была наверху.

Сложно назвать лучшего игрока в "Спартаке" в этом сезоне. Одна группа игроков покажет один хороший отрезок, другая — другой. Хотелось, чтобы "Спартак" обрёл стабильность, благодаря которой будет результат. У команды были ненужные потери очков, отсюда такой гандикап до первого места», — цитирует Парфенова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.