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    Парфенов высказался об игре «Спартака» в этом сезоне

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    Известный тренер Дмитрий Парфенов оценил игру московского «Спартака» в этом сезоне.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Оценивать полсезона в исполнении "Спартака" должны тренер, руководство клуба и вы, журналисты. Что мне можно оценить? Я же не нахожусь внутри и не знаю тонкостей, с чем сталкивалась команда и как готовилась. Лучше, чем главный тренер и руководство, никто не ответит. Но мы болеем за команду и всегда хотим, чтобы она была наверху.

    Сложно назвать лучшего игрока в "Спартаке" в этом сезоне. Одна группа игроков покажет один хороший отрезок, другая — другой. Хотелось, чтобы "Спартак" обрёл стабильность, благодаря которой будет результат. У команды были ненужные потери очков, отсюда такой гандикап до первого места», — цитирует Парфенова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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