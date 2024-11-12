Колыванов назвал игроков, которые удивили его в первой половине сезона РПЛ

Бывший нападающийответил на вопрос о том, кто из игроков РПЛ его удивил в этом сезоне.

«В начале сезона Глушенков, еще Батраков. Кордоба — не открытие, Сперцян — то же самое. Тюкавин, который в прошлом году тащил "Динамо", периодами очень хорошо играет. От Чавеса ждут большего в "Динамо", в последнем матче забил два, но нельзя сказать, что он в первом круге ярко играл. В "Спартаке" Бонгонда, который провалил начало сезона, а в последних матчах забил четыре гола», — цитирует Колыванова «ВсеПроСпорт».

Календарь и таблица РПЛ

В турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Краснодар», на второй позиции идет «Зенит», третий — «Локомотив».