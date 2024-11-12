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    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
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    Колыванов назвал игроков, которые удивили его в первой половине сезона РПЛ

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    Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов ответил на вопрос о том, кто из игроков РПЛ его удивил в этом сезоне.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «В начале сезона Глушенков, еще Батраков. Кордоба — не открытие, Сперцян — то же самое. Тюкавин, который в прошлом году тащил "Динамо", периодами очень хорошо играет. От Чавеса ждут большего в "Динамо", в последнем матче забил два, но нельзя сказать, что он в первом круге ярко играл. В "Спартаке" Бонгонда, который провалил начало сезона, а в последних матчах забил четыре гола», — цитирует Колыванова «ВсеПроСпорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Краснодар», на второй позиции идет «Зенит», третий — «Локомотив».

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