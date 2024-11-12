Канищев: Оценю результаты и игру «Зенита» на «хорошо»

Бывший футболиствысказался об игре «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Зенит в этом сезоне играет на своём уровне. У команды есть проблемы, поэтому оценю результаты и игру "Зенита" на "хорошо". Проблемы команды в том, что играют неровно и нестабильно.

"Зенит" начинает играть бодро, а заканчивает слабо. Так было в последнем матче с "Ахматом" и повторяется во многих других играх. Это мешает клубу добиваться тех результатов, которых хотят болельщики. Нестабильность "Зенита" связана с плохим физическим состоянием. Команда не может проводить все матчи на том уровне, на котором начинает игры. У "Зенита" все вторые таймы плохие. Это очевидно», — сказал Канищев Чемпионату.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» располагается на 2-й позиции в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате лишь на 1 балл.