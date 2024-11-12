Игонин: У «Зенита» в этом году все спокойнее в воротах

Экс-футболистотметил игру голкиперовв нынешнем сезоне.

«Глушенков хорошо выделялся в начале сезона, но также нужно похвалить вратарей "Зенита". На мой взгляд, у "Зенита" в этом году всё спокойнее в воротах.

Это связано с игрой в поле ногами, но в этом компоненте очень важна стабильность. Даже сейчас у "Зенита" играет не первый номер Латышонок, а Адамов, но всё равно всё выглядит надежно», — сказал Игонин Чемпионату.

После 15-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате лишь на 1 балл.