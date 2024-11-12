Боккетти: Я бы никогда так не поступил, как Соболев

Экс-защитник «Спартака»прокомментировал переход форварда красно-белыхв «Зенит». По словам Боккетти, он бы так никогда не поступил.

«Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как "Спартак", чтобы играть за конкурента. Наоборот, сделал бы все возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам. При этом не знаю ситуацию изнутри.

Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти — вперед, иначе сделаешь хуже всем», — сказал Боккетти «СЭ».

Контракт Соболева истекает до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.