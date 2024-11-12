ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
    Все новости спорта

    Боккетти: Я бы никогда так не поступил, как Соболев

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал переход форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит». По словам Боккетти, он бы так никогда не поступил.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как "Спартак", чтобы играть за конкурента. Наоборот, сделал бы все возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам. При этом не знаю ситуацию изнутри.

    Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти — вперед, иначе сделаешь хуже всем», — сказал Боккетти «СЭ».

    Контракт Соболева истекает до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев проиграет даже Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Детройт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры