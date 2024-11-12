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    Алаев: РПЛ остается самым посещаемым спортивным мероприятием страны

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    Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий по поводу посещаемости лиги.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Я говорил об отдельных матчах. При этом я хочу сказать, что РПЛ остается самым посещаемым спортивным мероприятием страны с точки зрения средней посещаемости. Причем с хорошим запасом. Цифры, которые колеблются от 11 до 12 тысяч человек на матче, с учетом всех имеющихся сложностей, это рабочие цифры. Но мы хотим большего, хотим двигаться вперед.

    Устраивают ли эти цифры? Нет. Совместно с клубами мы ведем работу. Как вы помните, ввели KPI, который стимулирует работу клубов в плане посещаемости. И мы двигаемся дальше. В ближайшее время проанонсируем новую программу РПЛ совместно с нашим партнером, направленную на увеличение посещаемости отдельных матчей», — цитирует Алаева «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам первого круга РПЛ в таблице лидирует «Краснодар». Вторым идет «Зенит», третьим — «Локомотив».

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