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    The Athletic: Ван Нистелрой покинет «Манчестер Юнайтед»

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    Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой не останется в клубе после прихода Рубена Аморима. Об этом сообщает The Athletic.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    Стало известно, что новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим принял решение не оставлять ван Нистелроя в тренерском штабе.

    Напомним, что игроки «красных дьяволов» были очень довольны работой нидерландского специалиста. В последнем матче под руководство ван Нистелроя «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» со счетом 3:0.

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    • После 11-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице с 15-ю очками в активе. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвич Таун» 24-го ноября.

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