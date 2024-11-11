The Athletic: Ван Нистелрой покинет «Манчестер Юнайтед»

Временно исполняющий обязанности главного тренеране останется в клубе после прихода. Об этом сообщает The Athletic

Стало известно, что новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим принял решение не оставлять ван Нистелроя в тренерском штабе.

Напомним, что игроки «красных дьяволов» были очень довольны работой нидерландского специалиста. В последнем матче под руководство ван Нистелроя «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» со счетом 3:0.

После 11-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 13-е место в таблице с 15-ю очками в активе. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ипсвич Таун» 24-го ноября.