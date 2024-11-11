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    Станкович: «Спартак» обязан расти

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    Наставник «Спартака» Деян Станкович высказался об игре команды в первом круге. По мнению специалиста, клуб мог сыграть лучше.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Можно было провести этот отрезок лучше. Мы недосчитались где-то четырех или пяти очков. Но это только начало процесса, мы обязаны расти. Нужно показывать менталитет, который был у нас в матчах с ЦСКА и "Акроном". Необходимо исключить резкие взлеты и падения. У нас были хорошие матчи, но были и плохие. В футболе так бывает, но нам нужна стабильность», — цитирует Станковича пресс-служба клуба.

    «Спартак» завершил первый круг на 5-м месте с 28 очками. От лидирующего «Краснодара» москвичи отстают на 9 баллов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее «Спартак» в 15-м туре РПЛ разгромил «Акрон» со счетом 4:0.

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