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    Семшов считает, что «Динамо» займет место в топ-3 РПЛ

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    Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о шансах «бело-голубых» на победу в чемпионате России нынешнего сезона.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Динамо однозначно должно влезть в тройку. Они должны ставить максимальные задачи. У них неплохой состав, есть инфраструктура, которая позволяет бороться за чемпионство.

    Не хватает стабильности и чёткости игры в обороны. Нельзя пропускать много. Если команда наладит игру в оборону и будет баланс оборона-атака, будет больше шансов», — сказал Семшов Чемпионату.

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