Семшов считает, что «Динамо» займет место в топ-3 РПЛ

Экс-полузащитниквысказался о шансах «бело-голубых» на победу в чемпионате России нынешнего сезона.

«Динамо однозначно должно влезть в тройку. Они должны ставить максимальные задачи. У них неплохой состав, есть инфраструктура, которая позволяет бороться за чемпионство.

Не хватает стабильности и чёткости игры в обороны. Нельзя пропускать много. Если команда наладит игру в оборону и будет баланс оборона-атака, будет больше шансов», — сказал Семшов Чемпионату.

После 15-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 30-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России «бело-голубые» сыграют против «Факела» 24-го ноября.