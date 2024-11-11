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    Семин: Сложно оценить работу Амарала в «Спартаке»

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    Легендарный российский тренер Юрий Семин не знает, как оценить работу спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Сложно комментировать и оценивать работу Амарала в "Спартаке". Непонятно, какие у него были функции, задачи и какое участие он принимал в решениях клуба. Всё это было скрыто. Сложно сказать, возьмут ли на его место российского специалиста.

    Но мне нравится, когда спортивный директор и главный тренер работают в связке, это единое целое. Они вместе приходят, должны вместе и уходить, если не выполнили работу. Тогда есть определённое единство и есть с кого спросить. А не так, что команда проиграла два матча и кого увольняют? Тренера!

    А спортивный директор остаётся, хотя он тоже отвечал за задачи клуба. Когда это будет единым целым, то это будет правильно», — сказал Семин «Чемпионату».

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    В воскресенье, 10 ноября, стало известно об увольнении Томаша Амарала из «Спартака», он проработал в команде менее года.

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