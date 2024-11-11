Орлов обратился к Клаудиньо: Парень, посмотри на ведомость. Не пора бы прибавить?

Известный комментатороценил игру полузащитника «Зенита»в этом сезоне.

«Что происходит с Клаудиньо? Я уже как-то вам говорил: он себя запустил, потерялся... Но это же зависит от самого футболиста. Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьешь? Вот так с ним надо разговаривать.

Его же брали как звезду. Но звезда поблекла. Прежде всего сами футболисты должны изменить отношение к тренировочному процессу, к играм. Им надо встряхнуться. А то смотрятся академиками. И почему они так по-разному проводят домашние встречи и гостевые? Лидер должен ровно идти по всей дистанции», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо провел в текущем чемпионате России 13 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.