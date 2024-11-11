Колыванов: Мостовой достоин стать спортивным директором «Спартака»

Известный российский игрок и тренерпрокомментировал словао том, что он хочет занять должность спортивного директора «Спартака» вместо уволенного Томаша Амарала.

«В "Спартаке" периодически происходят перестановки — для них не ново, что Амарал покинул пост спортивного директора. Клуб, наверное, ищет лучшие варианты. Я слышал, что Александр Мостовой не против был бы поработать на этой должности.

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Если его пригласят, он достоин этого. Мостовой скучает по "Спартаку" и, наверное, лучше других внесёт вклад в клуб, ведь всегда душой и сердцем был со "Спартаком", — сказал Колыванов "Чемпионату".

Мостовой играл в "Спартаке" с 1987 по 1991 год. Всего провел в чемпионате СССР 106 матчей и забил 34 мяча.