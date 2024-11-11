Флик отреагировал на травму Ямаля

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что сборная Испании не будет задействовать вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля в ноябрьских матчах Лиги наций с Данией и Швейцарией.

Ранее стало известно, что 17-летний футболист сильно ушиб лодыжку в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2) и поэтому пропустил воскресную игру с «Реалом Сосьедад» (0:1) в чемпионате Испании.

«Думаю, что врачи попросят, чтобы Ламин не играл за сборную. Мы поговорим с Королевской футбольной федерацией. Он бы сыграл с "Реалом Сосьедад", если бы была такая возможность, но ее не было. Надеюсь, что в сборной будет принято правильное решение», — цитирует Флика Goal.