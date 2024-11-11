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    Бояринцев: «Спартак» конкурентоспособен, чтобы включиться в борьбу за высокие места

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    Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о перпективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Думаю, для первой части чемпионата пятое место "Спартака" — неплохой результат. Нельзя сказать, что команда далеко отпустила лидеров. Конечно, болельщики ожидают большего, но команде предстоит непростая концовка, ведь им играть с "Краснодаром" и "Локомотивом". Либо "Спартак" после этих матчей подтянется к лидирующей тройке, либо команда увеличит очковый разрыв.

    Можно сказать, что "Спартак" в осенней части разгонялся: где-то пробуксовывал и терял очки. Но красно-белые выиграли последние три матча в РПЛ, сыграв "на ноль". Понятно, что единственный конкурент в этих матчах был только ЦСКА, но даже легионеры заиграли повеселее. Поэтому вполне возможно, что "Спартак" отберёт очки в матчах с "Локомотивом" и "Краснодаром", ведь появилась стабильность. Новый тренер — это всегда новые требования. Но в целом "Спартак" конкурентоспособен, чтобы включиться в борьбу за высокие места», — сказал Бояринцев Чемпионату.

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