Бояринцев: «Спартак» конкурентоспособен, чтобы включиться в борьбу за высокие места

Бывший российский футболиствысказался о перпективахв нынешнем сезоне РПЛ.

«Думаю, для первой части чемпионата пятое место "Спартака" — неплохой результат. Нельзя сказать, что команда далеко отпустила лидеров. Конечно, болельщики ожидают большего, но команде предстоит непростая концовка, ведь им играть с "Краснодаром" и "Локомотивом". Либо "Спартак" после этих матчей подтянется к лидирующей тройке, либо команда увеличит очковый разрыв.

Можно сказать, что "Спартак" в осенней части разгонялся: где-то пробуксовывал и терял очки. Но красно-белые выиграли последние три матча в РПЛ, сыграв "на ноль". Понятно, что единственный конкурент в этих матчах был только ЦСКА, но даже легионеры заиграли повеселее. Поэтому вполне возможно, что "Спартак" отберёт очки в матчах с "Локомотивом" и "Краснодаром", ведь появилась стабильность. Новый тренер — это всегда новые требования. Но в целом "Спартак" конкурентоспособен, чтобы включиться в борьбу за высокие места», — сказал Бояринцев Чемпионату.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Локомотива» 23-го ноября.