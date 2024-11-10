Угальде: «Спартак» работает над тем, чтобы стать стабильнее

Нападающий «Спартака»прокомментировал победу над тольяттинским(4:0) в 15-м туре РПЛ.

Угальде стал автором двух забитых мячей в игре с «Акроном».

«Была непростая игра, спасибо богу за то, что получилось победить и забить много голов.

Мы хорошо тренировались на неделе, нам комфортно играть друг с другом. Рад, что сегодня удалось взять эти три важные очка.

Мы работаем над тем, чтобы стать стабильнее, но мы играем против сильных соперников в очень сильном чемпионате», — приводит слова костариканца «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» выиграл четыре из пяти последних матчей в РПЛ.