Угальде: «Спартак» работает над тем, чтобы стать стабильнее

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
Угальде стал автором двух забитых мячей в игре с «Акроном».
«Была непростая игра, спасибо богу за то, что получилось победить и забить много голов.
Мы хорошо тренировались на неделе, нам комфортно играть друг с другом. Рад, что сегодня удалось взять эти три важные очка.
Мы работаем над тем, чтобы стать стабильнее, но мы играем против сильных соперников в очень сильном чемпионате», — приводит слова костариканца «Матч ТВ».
«Спартак» выиграл четыре из пяти последних матчей в РПЛ.