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    Мостовой о стажировке в «Динамо»: Футбольные люди встретились, пообщались и получили положительные эмоции

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой сообщил, что остался доволен стажировкой в «Динамо».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Стажировка в "Динамо" завершена, очень благодарен клубу. Я был рад, что меня пригласили на игру, не зря, как оказалось, помимо победы была хорошая игра со стороны "Динамо", множество моментов, атак, тоже, так скажем, поколдовал.

    Главный плюс стажировки в том, что футбольные люди встретились, пообщались, получили друг от друга положительные эмоции. В футболе все давно придумано, это не наука.

    Спасибо [председателю совета директоров бело-голубых] Дмитрию [Гафину], мы общались вчера и сегодня, мне все понравилось. Была дружественная обстановка, все хорошо.

    Благодарен "Динамо" за приглашение на стажировку и на матчи, получился хороший результат на игре, нужно всегда отвечать добром на добро, поэтому буду рад еще раз прийти на игру бело-голубых.

    Пока не известно, когда пройду аттестацию, все по-разному, в этом году должна завершиться учеба», — приводит слова Мостового ТАСС.

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