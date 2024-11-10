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    Личка: От Тюкавина ждали большего

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    Наставник московского «Динамо» Марцел Личка оценил игру форвардов в матче 15-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Столичный клуб играл с двумя центральными нападающими.

    «Переход в два форварда? Эта идея сработала в эпизоде со вторым голом. Наконец‑то у Нгамалё получилось отличиться. Он сделал счёт 2:1, это был очень важный гол. У нас были хорошие моменты, когда между линиями удавалось находить передачами Карраскаля и Нгамалё, были неплохие забросы за спины защитников "Пари НН" на Маухуба.

    Если говорить про игру Тюкавина, то да, от него мы ожидали большего», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 15 сыгранных матчей «Динамо» с 30 очками идет на 4-м месте в таблице.

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