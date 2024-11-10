Беллингем: Ужасно видеть эти травмы

Хавбек «Реала»прокомментировал травмы футболистов команды в матче 13-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0).

«Ужасно видеть эти травмы, особенно Милитао. Он много боролся, чтобы вернуться и быть здесь с нами. Мое сердце разрывается. Мы проводим больше времени вместе, чем с семьей. Мы большая семья, и, когда ты получаешь такую серьезную травму, это очень тяжело.

Он вернется, он очень силен и отличный товарищ по команде. Мы будем поддерживать его во всем, и он вернется сильнее, чем раньше», — сказал Беллингем на пресс-конференции.

Ранее у «Реала» получили травмы Родриго, Лукас Васкес и Эдер Милитао. Последний порвал крестообразные связки колена.