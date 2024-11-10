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    Беллингем: Ужасно видеть эти травмы

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    Хавбек «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал травмы футболистов команды в матче 13-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0).

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Ужасно видеть эти травмы, особенно Милитао. Он много боролся, чтобы вернуться и быть здесь с нами. Мое сердце разрывается. Мы проводим больше времени вместе, чем с семьей. Мы большая семья, и, когда ты получаешь такую серьезную травму, это очень тяжело.

    Он вернется, он очень силен и отличный товарищ по команде. Мы будем поддерживать его во всем, и он вернется сильнее, чем раньше», — сказал Беллингем на пресс-конференции.

    Ранее у «Реала» получили травмы Родриго, Лукас Васкес и Эдер Милитао. Последний порвал крестообразные связки колена.

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