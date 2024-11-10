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    Анчелотти высказался о худшей ошибке в карьере

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал о худшей ошибке в карьере.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Невозможно на протяжении 30 лет принимать только хорошие решения.

    Например, было одно плохое здесь, в "Реале", после моего первого года. Я был очень близок к продлению контракта, клуб хотел меня сохранить, но я слишком рьяно настаивал на определенной зарплате, и переговоры остановились.

    Это была худшая ошибка, которую я совершал. Но она позволила мне вынести урок», — цитирует Анчелотти Marca.

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