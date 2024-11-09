Николич о поражении «Спартаку»: Надо забывать и двигаться дальше

Главный тренерподелился мнением о поражении своей команды в московском дерби против(0:2).

«Поражение в дерби? Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Так что это вообще не важно. Проиграли в дерби и проиграли. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически всё решил гол Бонгонда. У "Спартака" тоже не было никаких серьезных моментов.

У нас было куча подходов — надо было разыграть всего одну передачу — и этого бы хватило. Но в последних матчах у нас есть с этим проблемы. Это дерби, такая игра, где решил один удар. Надо забывать и двигаться дальше. Если будешь долго переживать — испортишь всё, что делал последние два-три месяца. Над этим надо работать. Надо не нервничать, а просто брать на себя ответственность и принимать правильные решения», — сказал Николич Чемпионату.

После 14-и тура в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 24 очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Крыльев Советов» завтра, 10-го ноября в 13:00 мск.