Николич: Если игроков не устраивает, что нет еврокубков, то надо уходить

Главный тренерзаявил, что в РПЛ бывают игры, где «никому ничего не надо».

«Сейчас у меня, к сожалению, есть чувство, что в РПЛ бывают игры, где никому ничего не надо. И я так думал и до возвращения, когда смотрел матчи по телевизору, работая в ОАЭ. Есть матчи, когда люди играют просто потому, что им за это платят — и всё. Так быть не должно. Это мне мешает как тренеру, поэтому я хочу поменять это в своей команде.

В каждой игре надо играть как в последней, как в самой важной. Никаких оправданий тут нет. Если не устраивает, что нет еврокубков, надо принимать решение и уходить. Если я вдруг когда-то тут заскучаю и пойму, что мне так больше не нравится, я точно приду к моим руководителям и скажу: "Ребят, спасибо большое, но меня не устраивает". Но до последнего дня, что буду здесь, я буду биться в каждой игре, как за Лигу чемпионов. Такой подход я ожидаю от каждого человека, кто рядом с нами.

Фанаты очень помогают — их заряд не позволяет расслабиться футболистам. Это касается не только ЦСКА, но "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" — клубов, у которых очень сильные фанатские движения. Я получаю удовольствие от фанатов и трибун — дома и на выездах на кубковых играх. Когда видишь три с половиной тысячи человек в Нижнем Новгороде во вторник вечером — мурашки идут по телу», — сказал Николич Чемпионату.

После 14-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 24 очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Крыльев Советов» завтра, 10-го ноября в 13:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.