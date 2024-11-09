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    Тренер ЦСКА Николич: У нас есть идея, куда мы хотим двигаться

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич назвал причины неудачных результатов команды в последних матчах.

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «В чем причина кризиса команды? Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всё хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три четыре матча — это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата.

    Сейчас чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Вани Облякова, у Аббоса Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит, должны появиться другие, кто потащит команду за собой.

    Ещё идёт строительство команды? Можно так сказать. У нас есть идея, куда мы хотим двигаться. Конечно, возникают сложности или проблемы на коротком сроке, но самое главное — держаться своего пути и двигаться по нему. Мы должны развивать команду, давать шанс молодым игрокам. В этом процессе должны появиться и новые лидеры команды. Когда я говорю лидеры, я говорю и про футбольные качества, и про ментальные. Это всё процесс, а на каждый процесс в футболе нужно время. Это только разваливается всё быстро.

    Какой игрой ЦСКА больше всего доволен? С "Краснодаром" дома и с "Динамо". Было много хороших матчей. С "Зенитом" проиграли, но игра была хорошая. С "Локомотивом" сыграли прекрасно, но уступили. Но по игре никто так не переиграл "Локо", как мы», — сказал Николич Чемпионату.

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