Гвардиола о возможном уходе из «Ман Сити»: Это случится тогда, когда это должно случиться

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
«Я не буду говорить на эту тему. Пусть это случится тогда, когда это должно случиться.
Мы с руководством регулярно на связи, и всё, что происходит вокруг, всегда идёт на благо клуба», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Манчестер Сити» останется еще на один сезон в клубе, а затем возглавит сборную.
После 10-и туров в английской Премьер-лиге «горожане» занимают 2-е место в таблице с 23 очками в активе, отставая от «Ливерпуля» на 2 балла.