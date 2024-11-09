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    Гвардиола о возможном уходе из «Ман Сити»: Это случится тогда, когда это должно случиться

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Я не буду говорить на эту тему. Пусть это случится тогда, когда это должно случиться.

    Мы с руководством регулярно на связи, и всё, что происходит вокруг, всегда идёт на благо клуба», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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    • Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Манчестер Сити» останется еще на один сезон в клубе, а затем возглавит сборную.

    После 10-и туров в английской Премьер-лиге «горожане» занимают 2-е место в таблице с 23 очками в активе, отставая от «Ливерпуля» на 2 балла.

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